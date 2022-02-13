На Цвиллинга в Челябинске встали трамваи из-за внедорожника, который «сел» на трамвайные пути

Трамваи застряли. Фото: Челябинский транспорт/vk.com
В Челябинске закрыто движение трамваев на вокзал. Как сообщают читатели «Комсомольской правды», Lexus LX заехал на трамвайные пути в районе остановки «Локомотив» и застрял.
— Закрыто движение трамваев на вокзал, — уточнили в группе «Челябинский транспорт».
Похожая ситуация произошла совсем недавно — 7 февраля, когда девушка на авто заехала на пути и застряла. В итоге образовалась большая пробка.
Напомним, в конце года на Цвиллинга заменили трамвайные пути, но обособления бордюром на этом участке еще нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru