На Цвиллинга в Челябинске встали трамваи из-за внедорожника, который «сел» на трамвайные пути

Трамваи застряли. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

В Челябинске закрыто движение трамваев на вокзал. Как сообщают читатели «Комсомольской правды», Lexus LX заехал на трамвайные пути в районе остановки «Локомотив» и застрял.

— Закрыто движение трамваев на вокзал, — уточнили в группе «Челябинский транспорт».

Похожая ситуация произошла совсем недавно — 7 февраля, когда девушка на авто заехала на пути и застряла. В итоге образовалась большая пробка.

Напомним, в конце года на Цвиллинга заменили трамвайные пути, но обособления бордюром на этом участке еще нет.

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