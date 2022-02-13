Президент России поздравил южноуральского тренера Юрия Бородавко с победой команды в олимпийской лыжной эстафете

Юрий Бородавко со своим учеником, двукратным Олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Фото:www.instagram.com/russianskiteam

Сегодня, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине российские лыжники повторили вчерашний золотой успех женской команды, уверенно победив в эстафетной гонке 4х10 км. В составе олимпийской сборной выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

После этой победы на сайте Кремля была размещена поздравительная телеграмма президента России Владимира Путина. Глава государства поздравил и лыжников и старшего тренера мужской сборной Юрий Бородавко

— От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В эстафете — одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок — вы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп [...] И конечно, особые слова признательности — старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Викторовичу Бородавко и всему тренерскому коллективу, — говорится в телеграмме.

Отметим, что свой спортивный путь и тренерский путь Юрий Викторович Бородавко начал в Златоусте. В 1983 году окончил Челябинский государственный институт физической культуры. А с 1994 года работает в тренерском штабе сборных команд России по лыжным гонкам.

Бородавко — победитель и призер чемпионатов СССР, призер этапа Кубка мира, победитель Всемирной Универсиады. Он Мастер спорта международного класса и Заслуженный тренер России.

На Олимпиаде-2022 в Пекине его нынешние подопечные уже завоевали целую россыпь золотых и серебряных наград. При этом сам Юрий Викторович любит повторять, что успехи его спортсменов на международном уровне, это не только его заслуга, но в первую очередь их первых тренеров.

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