Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала 10 место на Олимпиаде-2022 в коронной дистанции

Ольга Фаткулина стала 10-й на Олимпиаде-2022 на дистанции 500 метров. Фото Союз конькобежцев России.

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира и Европы Ольга Фаткулина сегодня 13 февраля вышла на старт своей первой и коронной дистанции 500 метров на Играх в Пекине. Стартуя в последней 15-й паре, Ольга не так успешно начала бег (на разгоне — 16 результат), и не смогла «накатить» на финиш. В итоге — 10 место с результатом 37,76. А «бронзу» завоевала россиянка Ангелина Голикова.

17 февраля у Ольги Фаткулиной еще будет шанс «зацепиться» за медаль на дистанции 1000 метров.

Напомним, Ольга была знаменосцем сборной страны на церемонии открытия Олимпиады-2022. А накануне Игр Фаткулина переболела коронавирусом.

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