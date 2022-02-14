Из дебетовой — в зарплатную. Жители Челябинской области самостоятельно формируют зарплатный статус своей банковской карты Сбера

Более 108 тысяч жителей Челябинской области в 2021 году стали участниками зарплатного проекта Сбербанка. Всего в настоящее время владельцами зарплатных карт Сбера на Южном Урале являются 780 тысяч человек.

Жители территорий сегодня имеют возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус «зарплатная». Сбер в 2020 году начал реализацию упрощенной схемы изменения статуса карты, и граждане активно ее осваивают.

Любой гражданин, имеющий банковскую карту, дистанционно, при помощи мобильного приложения СберБанк Онлайн, может стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты клиенту достаточно зайти в приложение СББОЛ → выбрать действующую дебетовую карту Сбера→ «Настройки» → «Сделать карту зарплатной» → сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты посредством СМС-уведомления.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Жители Челябинской области могут самостоятельно, буквально за несколько кликов, стать участниками зарплатного проекта Сбербанка, и это — выгодное решение. Клиенты, получающие заработную плату на карту Сбербанка, могут воспользоваться специальными предложениями и условиями обслуживания. Это льготные ставки и упрощенные схемы кредитования, бонусные программы Сбера и партнеров, скидки на услуги и продукты сервисов экосистемы».

Зарплатный проект Сбербанка удобен не только для сотрудников организаций, но и для работодателя. Через сервис СберБизнес предприятие может направлять реестры на зачисление заработной платы удаленно, без посещения бухгалтером офиса банка, и зачислять заработную плату в самые короткие сроки.