В Челябинске маршрутка врезалась в иномарку

Авария с маршруткой произошла на Северо-западе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске снова случилось ДТП с участием маршрутного такси. Авария произошла утром 13 февраля на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина.

Как рассказали в ГИБДД города, Ford Transit под управлением 35-летнего водителя, ехавший по маршруту №50, совершал поворот. На перекрестке микроавтобус столкнулся с Mitsubishi Lancer, который ехал прямо со встречного направления. За рулем иномарки находился 45-летний мужчина.

Травмы в аварии получил 33-летний пассажир маршрутки. Ему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске под колеса маршрутного ПАЗа попала восьмилетняя девочка. Водитель рассказал, что выехал на пешеходный перекресток, когда загорелся красный сигнал светофора.

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