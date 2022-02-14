Андрей Барышев: «Быть мастером своего дела — это и престижно, и почетно, и достойно вознаграждения»

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По данным ВЦИОМ, рабочий класс в современной России составляет 20% от общего числа занятых. Из тех вакансий, которые имеются сегодня на рынке труда для молодых специалистов, только 8,7% приходится на рабочие профессии, 3,6% на производство и технологии.

В свое время, будучи депутатом Госдумы, Андрей Барышев учредил специальную премию для студентов, которые выбрали для себя профессию, связанную с реальным производством. Он вручал ее ежегодно будущим механизаторам, машинистам, сварщикам и т.д. Но, по словам народного избранника, разовые выплаты не могут решить глобальной проблемы: нужно срочно возрождать профтехобразование:

— Перед нами стоит очень серьезная задача, связанная с нехваткой квалифицированных рабочих кадров. Еще восемь лет назад властями было озвучено, что к 2020 году планируется создать 25 миллионов рабочих мест. На дворе уже 2022-й, а этот показатель еле перевалил за 21 миллион. Сегодня в связи с ковидом ситуация усугубилась, уехали из страны многие мигранты, хотя, конечно, высококвалифицированными кадрами их вряд ли можно назвать. Менеджеры, психологи, юристы, журналисты, банкиры, которых выпускают «пачками» наши вузы — это не больше чем красивые названия специальностей — ничего общего с производством они не имеют. Хороший механизатор, сварщик, крановщик, ферезеровщик — таких специалистов днем с огнем не найти. Поэтому нужно серьезно задуматься и не на словах, а на деле поднимать престиж рабочих профессий. И, кстати говоря, именно благодаря этим людям — людям труда мы можем называть Челябинск городом трудовой славы. Но эти традиции мы, к сожалению, теряем: уходят старые кадры, молодежь остается без наставников, преемственности нет. А ведь быть мастером своего дела — это и престижно, и почетно, и достойно вознаграждения,- считает экс-депутат.