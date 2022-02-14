В Челябинской области безработица за год снизилась втрое

Самая сложная ситуация - в Брединском районе Фото: Андрей МИРЕЙКО

За 2021 год уровень официально регистрируемой безработицы в Челябинской области снизился почти в 3 раза. По данным на конец года он составляет 1,1% от трудоспособного населения региона. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Безработица ниже всего в Челябинске и Магнитогорске. Там на учете в службе занятости стоят только 0,7% трудоспособных жителей. В Копейске и Златоусте безработных 1%, в Кыштыме — 1,1%.

Хуже всего ситуация в Брединском районе. Безработными там признали 7,6% трудоспособных жителей. На второй строчке антирейтинга — Кизильский район, там 4,7% безработных. Третью, с 4,4% безработных, делят между собой Нязепетровский и Октябрьский районы.

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