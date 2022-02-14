В Челябинске увеличат количество отловленных бездомных собак

За январь 2022 года в Челябинске отловили всего 26 собак.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинске будут отлавливать по 150-180 бездомных собак каждый месяц. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. Подрядчик, который выиграл конкурс по отлову животных, согласился нанять дополнительных людей и увеличить объем работы. Также приют «Наш дом» увеличит свою вместимость.
— Приют готов принимать до 200 животных единовременно, — привел данные Александр Астахов.
Жители Челябинска стали больше жаловаться на стаи бродячих собак, которые нередко нападают. На сегодня тема безнадзорных животных стоит на третьем месте по обращениям после уборки дворов и общественного транспорта. За январь компания по отлову собак «Ремком» передала в приют 26 животных. 70% из них возвращают на прежнее место обитания.
В начале февраля от укуса собаки пострадал семилетний ребенок в поселке Федоровка. Ранее 6-телней мальчику удалось убежать от стаи на территории садов «Садовод-любитель 1» на Северо-Западе Челябинска.
Инфографика: Сергей Зверев.
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