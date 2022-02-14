Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 9%

Банк Уралсиб повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль» до 9% годовых.

Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. При этом для получения дохода в 9% годовых нужно выполнить единственное условие – совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц*. Это же условие является и критерием бесплатности обслуживания карты.**

Для новых клиентов в первый месяц использования карты 9% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.

** При невыполнении данного условия за обслуживание карты взимается комиссия в размере 99 руб./мес.).