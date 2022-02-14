В Челябинске 89 домов останутся без воды

Жителей просят сделать запас воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 февраля с 9 утра до 8 вечера без воды останутся жители 89 домов в Калининском районе Челябинска. Как сообщили в администрации города, в среду пройдут восстановительные работы на водоводе. Также воду отключат в школах, детских садах, больнице, административных зданиях. Жителей просят сделать запас воды.

Работы пройдут в районе, ограниченном улицами Кирова, Братьев Кашириных, Набережной и проспектом Победы.

Круглосуточный телефон информационно-справочной службы МУП «ПОВВ» 214-00-14.

Воду отключат по следующим адресам:

— ул. Кирова, 1А, 1Б, 3А (школа), 3Б, 5А (д/сад), 5Б (д/сад), 5В, 5Г, 7, 7А, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 11, 13А, 13Б (школа), 15А, 15Б, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 60А, 72, 74, 76, 78;

— ул. Каслинская, 60А, 62, 62А, 64, 97В, 99, 99А, 99Б, 99В, 99Д, 101А, 101Б;

— ул. Калинина, 1, 3, 2, 2А (д/сад), 4, 4А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12 (поликлиника), 13;

— пр. Победы, 147, 147А, 149А, 149Б, 151, 151А, 153, 153А, 155, 155А, 157, 158, 159, 159А;

— ул. Малонабережная, 28А (больница);

— ул. Набережная, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7В, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 10, 11, 12А, 12Б, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20;

— ул. Береговая, 32А, 99 (школа), 117, 119;

— ул. Братьев Кашириных, 8, 8А, 10, 12, 12Б, 12В, 12Д, 32, 34, 34А.

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