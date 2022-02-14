После смерти 10-летнего челябинца от удара током вынесли приговор электрику

Мальчик погиб рядом со стройплощадкой на улице Марченко в Челябинске. Фото: Ринат Ребров

Электрика в Челябинске признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По недосмотру горожанина минувшим летом погиб 10-летний мальчик.

Ребенок играл во дворе и схватился рукой за оголенный провод, торчавший из гофрированной трубы на земле. Мальчик умер на месте от удара током. Жители улицы Марченко, где произошло несчастье, позже рассказывали, что электрические кабели много месяцев ничем не были закрыты или огорожены.

Суд установил, что энергетик «Агентства Вертикаль», отвечавший за территорию, вовремя не осмотрел и не починил электроустановки во дворе. Он также не разместил рядом с оголенными кабелями предупредительные плакаты и знаки.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, электрика приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Родители погибшего мальчика через суд требовали заплатить им 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Электрик выплатил эти деньги добровольно, еще до завершения судебного процесса.

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