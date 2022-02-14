В Челябинске до автовокзала на улице Бажова запустили бесплатный автобус

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В Челябинске с 14 февраля до автостанции «Восточные ворота» теперь ходит бесплатный автобус. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» руководитель «Службы организации движения» Сергей Валеев, транспорт курсирует от остановки «Магазин “Юрюзань”» до улицы Бажова.

— Мы запустили бесплатный автобус, чтобы создать для людей все удобства. Автобус будет ходить каждый день. Первый рейс стартует в 06:25, а последний в 20:10. Интервал движения автобуса составляет 15–25 минут, — рассказал Сергей Валеев.

Новая автостанция «Восточные ворота» на улице Бажова, 35а начала работать 1 февраля. От нее отправляются рейсы в Курганском направлении. Приобрести билеты пассажиры могут в двух кассах и при помощи терминалов самообслуживания. В самом здании также есть столовая. Автостанция работает ежедневно с 07:00 до 20:30.

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