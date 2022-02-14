В центре Челябинска до конца марта ограничат движение на улице Красноармейской

Движение ограничат возле строящегося дома №117. Фото: 2gis.ru

В Челябинске из-за строительства сетей телефонизации, водоснабжения и водоотведения почти на два месяца ограничат движение транспорта по улице Красноармейской. Как сообщили в администрации города, работы будут проходить в несколько этапов.

1) С 9 часов 15 февраля до 22 часов 17 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Красноармейской в районе дома № 117.

Источник: мэрия Челябинска

2) Затем работы будут вестись с другой стороны здания, из-за чего проезд ограничат на участке по улице Карла Маркса с 9 часов 21 февраля и до 22 часов 2 марта.

Источник: мэрия Челябинска

3) Далее подрядчик переместится к участку по улице Красноармейская, 77 – там работы будут вестись с 9 часов 3 марта до 22 часов 31 марта. Движение в районе этого дома будет также ограничено.

Источник: мэрия Челябинска

Работами на улице Красноармейской занимается подрядчик «Интерстрой». Автомобилистов просят заранее учитывать ограничения и планировать свой маршрут.

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