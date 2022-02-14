В Челябинской области погибли два охранника при пожаре в сторожевом вагончике

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон
В Челябинской области нашли тела двоих охранников при пожаре в сторожевом вагончике. Как сообщили в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне, трагедия произошла 14 февраля в поселке Роза по улице Староаммональной.
— Силы и средства МЧС в тушении пожара не участвовали. По прибытии подразделений установлено, что горение ликвидировано путем самозатухания, — отметили в гарнизоне.
Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон
Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Известно, что вагончик стоял в поле, вне населенного пункта.
Сейчас на месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория для выяснения причин и обстоятельств трагедии.
Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон
Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон
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