В Челябинской области погибли два охранника при пожаре в сторожевом вагончике

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

В Челябинской области нашли тела двоих охранников при пожаре в сторожевом вагончике. Как сообщили в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне, трагедия произошла 14 февраля в поселке Роза по улице Староаммональной.

— Силы и средства МЧС в тушении пожара не участвовали. По прибытии подразделений установлено, что горение ликвидировано путем самозатухания, — отметили в гарнизоне.

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Известно, что вагончик стоял в поле, вне населенного пункта.

Сейчас на месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория для выяснения причин и обстоятельств трагедии.

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru