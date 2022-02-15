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Общество15 февраля 2022 11:32

В Челябинской области инспекторам по маломерным судам пришлось выбивать лодки через суд

В прокуратуре потребовали купить все необходимое для подразделения МЧС оборудование
Елена КОЛЧИНА
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Суд обязал МЧС предоставить сотрудникам в Троицке все необходимое оборудование

Суд обязал МЧС предоставить сотрудникам в Троицке все необходимое оборудование

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области отделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС работало без необходимого оборудования. У ГИМС в Троицке не оказалось плавсредств, устройств связи, необходимых для работы оборудования и инвентаря.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», «сухопутное» положение инспекции, отвечающей за безопасность лодок, причалов и пляжей, обнаружилось во время прокурорской проверки.

В транспортной прокуратуре через суд потребовали у МЧС купить для подразделения технику и снаряжение. Советский районный суд Челябинска удовлетворил требования надзорного ведомства.

Лодки, рации и прочее оборудование должны предоставить троицким спасателям в ближайшие полгода.

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