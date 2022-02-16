Лоси «Таганая» привыкли быть звездами: огромные звери невозмутимо завтракали под прицелом камеры

Фото: нацпарк "Таганай"

В Челябинской области сняли на видео зимний завтрак двух огромных диких лосей. За животными с помощью дрона проследили в национальном парке «Таганай».

— Два лесных великана и не подозревают, что стали героями видео, а может, они просто привыкли быть звездами, — прокомментировали ролик в пресс-службе нацпарка.

Эксперты «Таганая» отмечают, что нынешняя зима для лосей — относительно легкая. Снега не очень много, поэтому лоси могут добывать пищу в привычных местах, им почти не приходится мигрировать в поисках пропитания.

Свежей травы и листвы зимой не найдешь, поэтому сохатые едят древесные ветки и кору. В их меню — осина, ива, рябина и береза. Дотягиваться до растущих высоко над землей веток животным помогает впечатляющий рост. На снятых с высоты птичьего полета кадрах видно, как исполины безмятежно пощипывают древесные ветки. По подсчетам ученых, за день взрослый лось зимой съедает по 12-15 килограммов корма. Похрустев древесиной, лоси часто отправляются на поиски засоленных участков почвы. Соль этим животным жизненно необходима, в том числе для того, чтобы переварить пресные ветки.

Лоси легко игнорируют летающую видеокамеру, но близко общаться с ними не всегда безопасно для человека. Минувшей осенью в нацпарке «Зюраткуль» раздраженный вниманием туристов лось ударил копытами маленькую девочку.

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