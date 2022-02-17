Экс-чиновника из команды Тефтелева будут судить за превышение полномочий в Челябинске

После смены губернатора Челябинской области Сергей Репринцев проработал несколько месяцев. Фото: Gubernator74.ru

В Челябинске передали в суд уголовное дело бывшего начальника комитета градостроительства и архитектуры города Сергея Репринцева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, осенью 2019 года чиновник лично дал разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТРК на улице Ворошилова в Челябинске. При этом никто не проверял ни стройплощадку, ни относящиеся к зданию документы.

Предприниматели, получившие незаконное разрешение, собирались присвоить участок на улице Ворошилова. Земля находилась в государственной собственности и стоила более 19 млн рублей. Бизнесмены успели подать документы, подписанные Сергеем Репринцевым, в региональное министерство имущества. Но оформить участок в собственность не смогли: преступление пресекли сотрудники ФСБ.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, предпринимателей, придумавших преступную схему, в прошлом году осудили за покушение на мошенничество.

Уголовное дело Сергея Репринцева будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска. Бывшему сотруднику мэрии грозит штраф до 80 тыс. рублей, принудительные работы и лишение свободы на срок до 4 лет.

Добавим, Сергей Репринцев руководил челябинским ГУ архитектуры, а после реорганизации - комитетом архитектуры с 2017 до 2020 года. Из мэрии он уволился по собственному желанию.

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