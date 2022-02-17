Солдатам необъявленной войны: Андрей Барышев почтил память воинов-интернационалистов, принимавших участие в горячих точках

Фото: Соцгород

Традиционный митинг по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана прошел в сквере «Юбилейный» в Металлургическом районе. У памятника «Солдатам необъявленной войны», установленного 13 лет назад при финансовой поддержке лидера «Соцгорода» Андрея Барышева, собрались ветераны локальный войн, представители общественных организаций.

Фото: Соцгород

После возложения цветов к монументу афганцы вместе с Андреем Барышевым отправились навестить своего боевого товарища — Александра Лезина, который уже много лет прикован к кровати. Александр прослужил в Афгане всего год — его танк подорвался на мине, в результате чего боец получил травму позвоночника и был демобилизован. Несмотря на трагические обстоятельства, бравый солдат Лезин с оптимизмом смотрит на жизнь, активно общается с товарищами по интернету, и конечно, всегда с радостью принимает у себя в гостях старых друзей.

— Я очень благодарен своим товарищам, Андрею Барышеву, которые всегда рядом и не забывают меня. Я знаю, что могу обратиться к Андрею Викторовичу в любое время за любой помощью — он не только очень отзывчивый и неравнодушный человек, но настоящий боец, который несмотря на трудности и преграды, происки врагов и недоброжелателей, остается человеком совести и чести, народным защитником, — говорит ветеран Афганистана.

Фото: Соцгород

После дружеского чаепития гости отправились в музей памяти воинов-интернационалистов, что расположен в Ленинском районе, где для гостей провели небольшую экскурсию и рассказали об истории создания этого уникального учреждения, объединившего в себе разные эпохи и военные события. В том числе здесь есть уголок Великой Отечественной войны, для него Андрей Барышев приготовил свой подарок, вручив руководителю музея презентационный альбом о Второй мировой войне.