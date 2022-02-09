Губернатор Алексей Текслер высказался о нехватке водителей общественного транспорта

Челябинский губернатор высказался о кадровой проблеме в сфере общественного транспорта, которая мешает реформе, проводимой в южноуральской столице, пишет телеграм-канал «Челябушка».

По мнению Алексея Текслера, надо создавать условия для водителей и не только трудовые (учитывая, что это современный транспорт, они будут априори хорошими), но и достойную зарплату, социальный пакет; нужно обеспечить престиж профессии.

— На сегодня власти приступили к детальному обсуждению обновления троллейбусного парка. С трамваями и автобусами процесс вроде бы налажен, однако часть новеньких машин попросту простаивает, не выходя на линии из-за дефицита водителей (активный поиск идет с января), — добавляют авторы паблика. — Ситуацию портит и пандемия — как минимум полсотни человек из состава, по данным городского управления транспорта, на больничных с ковидом.