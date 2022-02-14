В Челябинске усилят отлов бродячих собак

Челябинская мэрия отреагировала на общефедеральную проблему с бродячими собаками по-своему — сегодня появилось распоряжение местного уровня об усилении отлова, пишет паблик «Челябушка».

Как заметил вице-мэр Александр Астахов, проработан вопрос увеличения численности отловленных безнадзорных животных (до 150-170 голов в месяц при емкости приюта до 200). Подрядчик готов привлечь дополнительные бригады.

— У подрядчика, к слову, дебют и шанс проявиться в остросоциальной ситуации — контракт с фирмой «РемКом» был заключен всего полтора месяца назад на год, который, похоже, будет долгим и трудным, к тому же грядет перемена правил, — добавляют авторы телеграм-канала. — За неделю до реакции мэрии агрессивный, но домашний пес набросился на маленького челябинца и покусал. Сводки о стаях собак приходят ежедневно из разных районов города, СМИ активно это освещают, а вот некоторые зоозащитники всерьез уверены, что у большинства бродячих зверей на самом деле есть хозяева — просто они безответственные.