В Челябинске обследуют ледовый городок для демонтажа

Ледовый городок демонтируют в ближайшее время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска в ближайшее время определится с датой демонтажа главного ледового городка на площади Революции. При сильном потеплении фигуры теряют внешний вид и могут стать опасными. Начинают сносить городки и в районах города.

— Ледовые городки не должны вызывать опасности, — обратилась к главам районов мэр Наталья Котова. — Посмотрите по своим городкам.

Первыми новогодние объекты демонтировали в Советском районе. Елки убрали в Новосинеглазово, Смолино, Федоровка и в сквере Колющенко. На следующей неделе демонтаж начнется в Курчатовском районе Челябинска.

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