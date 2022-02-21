Суд арестовал водителя иномарки, сбившего двух девочек в Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

Озерский городской суд Челябинской области арестовал водителя иномарки, который сбил двух девочек в поселке Метлино. Меру пресечения ему избрали в понедельник, 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Авария произошла 19 февраля возле дома №16 по улице Береговой. Водитель Opel Astra пытался совершить обгон, но не справился с управлением и вылетел на обочину, сбив двух девочек-сестер 14 и 16 лет. Младшая погибла на месте ДТП, а старшая получила травмы.

В ходе медосвидетельствования выяснилось, что водитель Opel Astra был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее за собой смерть человека. Что касается пострадавшей девочки, то ее перевезли вертолетом в детскую областную клиническую больницу.

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