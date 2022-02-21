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Общество21 февраля 2022 12:31

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске досрочно закроют из-за теплой погоды

Рассказываем, когда начнут демонтировать новогодние объекты
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Фото: Дмитрий Степанов

Фото: Дмитрий Степанов

Ледовый городок на площади Революции в Челябинске досрочно закрывается из-за теплой погоды. В понедельник, 21 февраля, он работает в последний день. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

— По результатам обследования и с учетом прогноза погоды принято решение о демонтаже ледового городка на Площади Революции. Работы по демонтажу начнутся завтра, 22 февраля, и будут завершены до конца месяца, — отметили в мэрии.

Первыми новогодние объекты демонтировали в Советском районе. Елки убрали в Новосинеглазово, Смолино, Федоровке и в сквере Колющенко. На следующей неделе демонтаж начнется в Курчатовском районе Челябинска.

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