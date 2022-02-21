Открытие ТРК «Таганай» в Челябинске состоится 3 марта

«Таганай» откроется уже на следующей неделе. Фото: Анна ВОЛКОВА

Официальное открытие ТРК «Таганай» (ул. Труда, 181) в Челябинске состоится 3 марта. Информация об этом появилась на сайте самого торгово-развлекательного комплекса.

— Комплекс «Таганай» – станет одним из крупнейших ТРК города, с отличительной особенностью – трансформируемым киноконцертным залом, вмещающим 2 500 посетителей, — говорится на сайте.

Общая площадь ТРК «Таганай составляет 56 тысяч квадратных метров. Парковка рядом с ТРК будет рассчитана на 1300 мест.

Самым крупным арендатором стал магазин мебели и товаров для дома Hoff. Ему отдадут территорию площадью в 6250 квадратных метров.

До открытия торговой точки заказывать товары в Hoff челябинцы могли только с доставкой. Склад находится в Копейске, откуда все везли в пункты выдачи «Озона», «Пятерочки» и Почты России. Доставка в эти места платная, также есть ограничения по размеру товаров.

Еще одними крупными арендаторами в ТРК стали гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео» (2 этаж), а также магазин мебели и товаров для дома Enza Home (3 этаж). Помимо торговых точек и концертного зала в здании также будут размещаться кафе, галереи и выставочные залы.

Напомним, «Таганай» строили к саммитам ШОС и БРИКС, но после их отмены решили сделать из него ТРК. Челябинцы Hoff рады, но не настолько, насколько возможно — гораздо привлекательнее для горожан была бы IKEA. Но шведская компания отказалась строить гипермаркет в столице Южного Урала. Хотя наши власти все-таки рассчитывали, что компания зайдет в регион. Предложили даже вместо строительства МЕГИ открыть точку в одном из существующих ТРК.

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