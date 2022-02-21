Столица Южного Урала на шестом месте по качеству уборки улиц в России

Челябинск занял шестое место среди российских городов по качеству уборки улиц. Жители оценили процесс на 2,77 балла из 5, пишет телеграм-канал о жизни города «Челябушка», ссылаясь на данные опроса портала Superjob.

Для сравнения: соседнему Екатеринбургу накинули около 3 баллов (примерно так же как Москве), а вот печальнее всего дела с этим у Петербурга — менее 2 баллов.

— Несмотря на то, что мэр Наталья Котова очень внимательна к состоянию дорог (особенно зимой) и вовремя поручает разобраться с несовершенствами, ситуация оставляет желать лучшего. Это видно не только по рейтингам, но и невооруженным глазом, и по реакции общественников, — добавляют авторы канала. — Не далее как на прошлой неделе в ОНФ били тревогу из-за саботажа со стороны уборщиков, плохо исполняющих обязательства без должного контроля от чиновников. Показательно выглядит и штраф подрядчикам на 2,6 миллиона рублей за проблемы с очисткой от снега в январе.