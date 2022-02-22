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Общество22 февраля 2022 9:02

23 февраля в Челябинской области обещают сильный гололед и метели

Автомобилистов предупреждают о проблемах на дорогах
Елена КОЛЧИНА
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Дороги в Челябинской области покроются льдом

Дороги в Челябинской области покроются льдом

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Челябинской области 23 февраля прогнозируют очень неприятную погоду. Пойдет мокрый снег, особенно сильными снегопады будут в западных районах региона. Местами начнутся метели с сильным ветром — его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

На дорогах образуется гололедица. Хуже всего она будет на трассах в горных районах.

Из-за непогоды, риска заторов и аварийных ситуаций в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области уже обратились с предостережением к водителям.

— Уважаемые автолюбители, будьте внимательны, — попросили в миндортансе.

Обледенению дорог будут способствовать перепады температур. Ночное похолодание до -15 градусов днем 23 февраля сменится потеплением до 0 и +5.

В ночь на четверг, 24 февраля температура воздуха вновь опустится до минусовых отметок, а днем потеплеет до +4 градусов.

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