В Челябинске ищут 260 водителей трамваев и троллейбусов

Набор водителей связан с транспортной реформой и закупкой новых троллейбусов и трамваев. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске острая нехватка водителей трамваев и троллейбусов. В «Челябгэт» готовы принять на работу 260 человек: 100 водителей трамваев и 160 троллейбусов. Об этом «Комсомольской правде — Челябинск» рассказал директор предприятия Дмитрий Усачев.

— Такое количество водителей нужно с учетом больничных, отпускных и сменщиков, — сообщил Дмитрий Усачев. — Средняя заработная плата — 37 тысяч рублей для водителя троллейбуса и 30 тысяч для водителя трамвая. Есть и те, кто получает до 90 тысяч в месяц, так как сверхурочные оплачиваются в 2,6 раза выше в рамках трудового кодекса. Предоставляем общежитие и стипендию в 9 тысяч рублей. Срок обучения — 3,5 месяца на трамвай и 4,5 месяца на троллейбус. Потом пассажирская стажировка. Те, кто работает кондуктором и хочет переобучиться, выплачиваем среднюю заработную плату, которую получали на предприятии.

Директор «Челябгэта» напомнил, что тяжелая ситуация на предприятии сложилась с 2017 года после объявления банкротства. С тех пор зарплата водителей не индексировалась.

— В 2020 году, в июле, в самый разгар пандемии пассажирские перевозки упали на 70%, — вспомнил Дмитрий Усачев. — Доходы предприятия также снизились. Задолженность была порядка 300 млн рублей. Потом правительство РФ приняло безвозвратные кредиты при условии сохранения рабочих мест, и мы получили 150 млн. На прибыль мы начали выходить только в середине 2021 года. Сразу же приняли решение о повышении зарплат на 20% в 2021 году и еще на 15% в 2022 году.

Желающих стать водителями ждут 26 февраля с 11:00 до 14:00 на территории Трамвайного депо №1 (улица Первой Пятилетки, 30). На мероприятии можно будет пообщаться с руководством «Челябгэта» и пройти собеседование.

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