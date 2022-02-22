В Челябинске выступит израильский джазовый пианист Леонид Пташка

Леонид Пташка является маэстро джазовой импровизации. Фото: пресс-служба Челябинской государственной филармонии

В Челябинск приедет выступать известный в мире израильский джазмен Леонид Пташка. В столице Южного Урала он даст два концерта, один из которых пройдет уже на этой неделе.

Первое выступление музыканта состоится 24 февраля в челябинской филармонии. На сцене он выступит с популярным в России джазовым ансамблем «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

— Маэстро, чей музыкальный кураж и экспрессия не оставляют равнодушным ни одного зрителя, исполнит вместе с «Уральским диксилендом Игоря Бурко» золотые стандарты джаза, сочинения Ирвинга Берлина, Дюка Эллингтона, собственную авторскую музыку, — рассказали в Челябинской филармонии.

Второй концерт Леонид Пташка даст совместно с челябинскими музыкантами в Детской филармонии Южного Урала 28 февраля. В концерте для детей и родителей «Говорящие нотки» в джаз-версиях прозвучат композиции, узнаваемые с первых нот, — от «В лесу родилась елочка» до «Регтайма» Джоплина или «К Элизе Бетховена». Контрабас, бас-гитара — Станислав Бернштейн, барабаны — Виктор Риккер.

Начало концертов 24 февраля в зале им. С.С. Прокофьева и 28 февраля в Детской филармонии — в 18:30.

СПРАВКА

Леонид Пташка является лауреатом 17 международных конкурсов. В 2000 году его включили в список «100 лучших музыкантов XX века» по версии Американского Биографического Института. Пташка часто выступает в европейских джаз-клубах, а также занимается продюсированием джазовых фестивалей. Кроме того, за невероятные музыкальные импровизации его прозвали «разрушителем фортепиано».

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