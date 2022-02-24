Чемпионат талантов от «Комсомолки»: где и когда пройдет награждение

Каждый ребенок талантлив и уникален! Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда-Челябинск» подвела итоги чемпионата талантов среди детей и подростков. За этот месяц вы прислали нам 52 видео!

26 февраля мы объявим и наградим трех победителей, а также вручим призы участникам. Поэтому мы приглашаем всех! Торжественная церемония пройдет на арене виртуальной реальности YesVR (Черкасская, 15, торговый комплекс «КС», 2 этаж). Начало в 11:00.

Что подарят победителям?

Самых талантливых детей Южного Урала выбирали члены жюри, в которое вошли сотрудники «Комсомольской правды» и наши партнеры.

Генеральным партнером конкурса стала сеть магазинов для хобби и рукоделия «Леонардо». Он подарит 3 развивающие настольные игры, товары для детского творчества (по 1 на каждого) и 3 подарочных сертификата номиналом 3 000, 2 000, 500 рублей (сертификаты будут электронные, их отправят индивидуально на электронную почту).

В ассортименте — более 90 тысяч наименований, в прошлом году сеть стала лауреатом конкурса «Лучшее — детям». Приобщиться к миру рукоделия поможет онлайн-мастерская, где представлены уроки творчества для взрослых и детей.

Сеть хобби-маркетов «Леонардо»:

сайт: leonardo.ru,

vk.com/leonardogroup,

facebook.com/pages/Leonardo/766628496742246,

ok.ru/group/54798059307028,

youtube.com/user/leonardohobby,

instagram.com/leonardo.hobby,

tiktok.com/@leonardo.hobby,

zen.yandex.ru/leonardohobby.

Спонсор чемпионата талантов — арена «Лазерфорс» — подготовит сертификаты на военно-стратегическую игру с лазерным оружием. В лазертаге можно отметить день рождения или просто отдохнуть с друзьями: лабиринт стилизован под планету Пандору, продуманы несколько сценариев игры, группу сопровождают аниматоры, а стол накрывают в банкетной зоне.

Арена «Лазерфорс»:

Челябинск, ул. Воровского, 59,

(351) 215-89-99,

vk.com/forcetag,

instagram.com/laserforce_174/,

forcetag.ru/chelyabinsk.

Наш «драгоценный» партнер — сеть салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ» —подарит ювелирные украшения. Сегодня у них открыто 40 филиалов в Челябинской и Курганской областях. И если вы купите там украшение до 31 января 2022 года, то можете стать участником акции «Из зимы в лето» и выиграть одно из семи путешествий.

Магазин ювелирных изделий «САМОЦВЕТЫ»:

vk.com/samocvety74,

instagram.com/samocvety.gold,

samocvety.gold.

Еще один партнер — офтальмологическая клиника «АртОптика». Они заботятся о зрении челябинцев на протяжении 15 лет, останавливая развитие близорукости у детей, возвращая зрение взрослым и оперируя катаракту по ОМС.

Офтальмологическая клиника «АртОптика»:

artoptika.ru.

Наш партнер — Yes, VR — арена с виртуальной реальностью игры CS:GO в разных локациях. Подарит сертификаты трем победителям на три, две и одну тысячу рублей соответственно, а также сертификаты на скидку для номинантов. Одновременно на арене могут играть 10 человек: участники делятся на 2 команды, надевают шлемы, берут в руки контроллеры и делают как можно больше выстрелов в соперника, чтобы победить. До 18 февраля действует акция «Счастливые часы», когда стоимость игры в среду, четверг и пятницу вместо 800 рублей — 390.

Арена Yes, VR:

instagram.com/yesvr.chelb.

Кроме того, каждый участник — даже если он не станет победителем — получит подарки от редакции «Комсомольской правды».

28 февраля на нашем сайте chel.kp.ru выйдет итоговый материал о конкурсе, где будут прикреплены видео лучших творческих номеров. Также информацию об итогах мы разместим в социальных сетях: vk.com/kpchel, ok.ru/kpchel, facebook.com/Kpchel и instagram.com/kpchel.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru