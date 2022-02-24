Водитель сгоревшей машины в центре Челябинска рассказал, как начался пожар

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В Челябинске стали известны подробности пожара на пересечении улиц Каслинская и Братьев Кашириных. Там на ходу загорелся автомобиль. По словам его владельца, в момент возгорания он ехал рядом с торговым центром.
— Ехал и вдруг из-под капота огонь пошел. Я остановился и выбежал. Машина сгорела мгновенно. — рассказал водитель.
Автомобиль тушили четверо пожарных и одна автоцистерна. Сам водитель не пострадал.
Челябинцы, когда увидели дым издалека, начали переживать, что мог загореться исторический дом-особняк Рябинина. Он находится как раз на этом перекрестке. Буквально на днях стало известно, что скоро его откроют для посетителей и там будут проводить выставки и концерты.
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