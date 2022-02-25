Впервые с января в Челябинской области менее 3 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Почти 275 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последний день в Челябинской области выявили 2948 новы случаев коронавируса, в том числе 215 - у школьников. Впервые с 29 января за день зарегистрировали менее 3 тыс. новых заболевших.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 37 287 южноуральцев.
20 пациентов за сутки умерли от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 274 673 жителей Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru