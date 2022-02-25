Впервые с января в Челябинской области менее 3 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Почти 275 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области выявили 2948 новы случаев коронавируса, в том числе 215 - у школьников. Впервые с 29 января за день зарегистрировали менее 3 тыс. новых заболевших.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 37 287 южноуральцев.

20 пациентов за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 274 673 жителей Челябинской области.

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