В Челябинской области мать добилась компенсации от детского сада, где ее ребенок травмировал голову

Четырехлетний ребенок ушиб голову в детском саду
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Каслях Челябинской области мать добилась компенсации от детского сада, где ее четырехлетний сын травмировал голову. Помощник воспитателя не доглядела за ребенком, и тот получил ушиб головы.
Сотрудницу детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности, но мать ребенка пошла в суд, чтобы получить моральную компенсацию.
— Каслинским городским судом с дошкольной образовательной организации взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Прокуратура проследит, чтобы женщина получила сумму в полном объеме.
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