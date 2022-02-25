В Челябинской области мать добилась компенсации от детского сада, где ее ребенок травмировал голову

Четырехлетний ребенок ушиб голову в детском саду Фото: Влад КОМЯКОВ

В Каслях Челябинской области мать добилась компенсации от детского сада, где ее четырехлетний сын травмировал голову. Помощник воспитателя не доглядела за ребенком, и тот получил ушиб головы.

Сотрудницу детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности, но мать ребенка пошла в суд, чтобы получить моральную компенсацию.

— Каслинским городским судом с дошкольной образовательной организации взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура проследит, чтобы женщина получила сумму в полном объеме.

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