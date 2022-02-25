Житель Челябинской области набрал кредитов и сбежал от семьи. Как его наказали

Ушлого заемщика осудили на пять лет условно Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области задержали мужчину, который обманул банки на 4 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на областную прокуратуру. Жителя Магнитогорска уже осудили.

Как выяснил суд, магнитогорец в октябре 2018 года взял в пяти банках кредиты на 4 млн рублей за один день. Платеж за месяц — больше 100 тыс. рублей, хотя зарплата у него была много меньше. Как только мужчина получил деньги, он уволился с работы, развелся с женой, выписался из квартир и продал все имущество. А потом ушлый заемщик уехал из Челябинской области.

Правобережный районный суд Магнитогорска признал его виновным, но учел, что у магнитогорца двое несовершеннолетних детей и то, что часть денег он вернул. В итоге ему назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

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