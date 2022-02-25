Фирма из Екатеринбурга отремонтирует фасад публичной библиотеки в Челябинске за 22 млн рублей

В прошлый раз фасад ремонтировали два года назад. Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В Челябинске выбрали подрядчика, который выполнит капитальный ремонт фасадов здания областной универсальной научной библиотеки. Им стала екатеринбургская фирма «Юнивест-Строй». Она предложила за свою работу сумму в 22,34 млн рублей, тогда как начальная цена контракта составляла 22,45 млн рублей. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик делает ремонт своими силами и без привлечения субподрядных организаций. Причем при выполнении работ ему необходимо применять только качественные и новые строительные материалы. Кроме того, исполнителю контракта предстоит убрать весь мусор, оставленный им после завершения ремонта. Все работы нужно будет выполнить до 30 октября 2022 года.

Напомним, в прошлый раз здание Публичной библиотеки отремонтировали в 2020 году. Однако после работ у прокуратуры возникли вопросы касательно качества используемых материалов. В итоге было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

Ремонтом здания библиотеки занималось ООО «Евразия-Сервис» с апреля 2019-го по июнь 2020 года. Компания приводила в порядок фасад здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения. За работы ей заплатили 18,4 млн рублей.

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