Жители Челябинской области отдали мошенникам 4 млн рублей

Жителя Кыштыма уговорили снять деньги через банкомат и положить на «безопасный счет» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские продолжают получать заявления от жителей Челябинской области, ставших жертвами мошенников. Внимательно почитайте эту историю, чтобы знать преступные схемы.

72-летний житель Кыштыма лишился 780 тысяч рублей. Ему позвонил «сотрудник службы безопасности банка». Собеседник сообщил, что кто-то пытается поменять номер телефона, привязанный к его банковскому счету. Пострадавший заявил, что номер не менял. Лжесотрудник банка порекомендовал обратиться в полицию. Не успел испуганный пенсионер набрать 02, как ему позвонили «из полиции» — так представился мошенник. Причем на экране гаджета был указан официальный номера телефона, указанный на сайте ведомства.

— Мнимый сотрудник сообщил, что проводится секретная операция, для проведения которой заявитель должен снять денежные средства, имеющиеся у него на счетах, и положить их на другой, якобы защищенный счет, пока проводится определенная проверка. Мужчина выполнил указания мошенников, обналичил денежные средства и положил на указанные неизвестным банковские счета 780 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Часть снятой суммы пенсионер оставил себе. Когда собеседники начали говорить, что купюры «меченые» и их необходимо тоже отправить на безопасный счет, мужчина понял, что попался на уловки жуликов.

В похожих ситуациях оказались жители Челябинска, Миасса и Снежинска. Им также позвонили специалисты банков и сообщили о попытках хищения их денежных средств. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

— Необходимо быть бдительными, когда звонят неизвестные лица, — напоминают в полиции. — Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, на вас пытаются оформить кредит, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии».

Также в полиции пояснили, что мошенники используют специальные программы, позволяющие менять номер, с которого осуществляется звонок.

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