Призер Олимпиады челябинка Татьяна Минина получила путевку на чемпионат Европы по тхэквондо

Татьяна Минина выиграла рейтинговый турнир в Албании Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отборочные соревнования — Кубок Президента Всемирного тхэквондо, завершился в Албании. Серебряный призер Олимпийских Игр-2020 в Токио, пятикратная чемпионка Европы и двукратный призер чемпионатов мира Татьяна Минина подтвердила свой класс, завоевав «золото» в весовой категории до 53 кг. Челябинская спортсменка поочередно одолела соперниц из Италии, Турции, Казахстана, Хорватии. В финале Татьяна Минина со счетом 11:9 выиграла у другой россиянки Ксении Здор.

Победа на турнире в Албании дала право воспитаннице заслуженных тренеров России Александра Энса и Анны Селютиной из челябинской СШОР «Корё» по тхэквондо Татьяне Мининой выступить на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 мая в Великобритании.

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