В челябинской полиции опровергли сообщения о попавшем в рабство мужчине

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сообщения о жителе Орска, который приехал на заработки на Южный Урал, но оказался в заточении, появились в соцсетях. Судьба мужчины встревожила многих жителей региона. Полицейским удалось отыскать самого героя публикаций и связаться с его родственниками.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 53-летний бездомный и неоднократно судимый мужчина действительно приехал минувшим летом в Челябинскую область. В поселке Березово Красноармейского района он нанялся к фермеру пастухом. Полицейским мужчина рассказал, что жил в поселке в хороших условиях, с начальником не ссорился и жертвой преступлений не был.

Сотрудники МВД поговорили со свидетелями и родственниками бездомного. Никто из них версию о рабстве не подтвердил.

В феврале 2022 года работник добровольно уехал из поселка в Копейск. А сейчас его приютили в реабилитационном центре в Челябинске.

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