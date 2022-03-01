Администрация Челябинска согласовала параметры строительства центра тхэквондо на Северо-Западе

У тхэквондистов появится собственное здание для тренировок. Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске окончательно согласовано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо. Постановление по результатам публичных слушаний опубликовала администрация города. Объект Всемирной Федерации Тхэквондо разместится в сквере на улице молодогвардейцев между Комсомольским проспектом и проспектом Победы.

— Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке в зоне парков с предельным количеством этажей — 2-3 в Курчатовском районе города Челябинска Муниципальному казенному учреждению «Челябстройзаказчик», — говорится в документе.

Мнения жителей по площади и этажности застройки принимались с 8 по 17 февраля. Согласно протоколу, поступило лишь одно возражение от Олега Малыхина.

— Как житель данного района я против строительства данного сооружения на данной площадке, — написал Олег Малыхин. — На территории сквера уже стоит как минимум 8 объектов недвижимости, на которые непонятно как выдавались разрешения на строительство, или же которые строились без них. Ближе к проекту Победы, в зоне сквера, расположены пустыри, незаконные парковки, недостроенные строения, территории которых можно использовать для строительства.

Несмотря на возражение, публичные слушания признали состоявшимися.

Центр Тхэкондо в Челябинске собираются построить последние 15 лет. Сейчас согласован проект, и площадка в Курчатовском районе. Проект оплатил город, само строительство профинансирует область.

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