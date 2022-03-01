Прокуратура начала проверку в челябинском детсаду, где девочка чуть не лишилась глаза

После произошедшего воспитатель позвонила родителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Курчатовского района Челябинска проверит детский сад, где маленькая девочка чуть не лишилась глаза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании со стороны должностных лиц дошкольного учреждения в части соблюдения прав несовершеннолетней воспитанницы, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ведомстве отметили, что если в ходе проверки выявятся нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщает мама пострадавшей девочки в паблике «Агентство чрезвычайных новостей», инцидент произошел в детском саду №394.

— Позвонил воспитатель и сказала, что ребенок ударился «еще немного и глазом», я положила трубку и вызвала такси. Приехав, увидела ужас. Ребенку остановили кровь и даже не вызвали скорую помощь, — рассказала паблику мама девочки.

Фото: vk.com/achnov

Родители увезли девочку в травмпункт. Медики наложили ей швы возле глаза. Также родители подозревают, что их дочь могла получить сотрясение.

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