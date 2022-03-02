В Челябинской области 2,4 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Больше 30 тыс. южноуральцев сейчас болеют Covid-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 2405 новых случая коронавируса — на 92 меньше, чем днем ранее. Среди новых инфицированных 172 школьника.

Заболеваемость в регионе медленно уменьшается, но количество смертей остается высоким. За последние сутки ковидная пневмония унесла жизни 21 южноуральца.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 32 322 пациента.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 287 561 жителя Челябинской области.

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