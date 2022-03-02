В природном заказнике Челябинской области поймали нарушителей с помощью дрона

В погоне участвовали инспекторы «Таганая» и сотрудники ГИБДД Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области после погони поймали двух нарушителей на снегоходах. Туристы катались в Аршинском заказнике, где использовать снегоходы и другую технику запрещено.

В погоне вместе участвовали инспекторы соседнего с заказником нацпарка «Таганай» и сотрудники ГИБДД. Найти нарушителей им удалось с помощью дрона. Камера беспилотника сняла преследование и то, как туристов удалось остановить.

— За въезд в заказник на каждого составили протокол и выписали штраф в 3 000 рублей, — рассказали в пресс-службе «Таганая».

Нарушителей также привлекли к ответственности за управление самоходной техникой без прав и отсутствие регистрации у снегоходов. Им грозят дополнительные штрафы до тысячи рублей.

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