Снести и снова застроить: в рамках реновации в Челябинске можно возвести 2 млн кв. метров жилья

Чаще всего под реновацию попадают участки с аварийными домами. Фото: Google maps

В Челябинске есть 42 территории, которые подходят под реновацию: участки с ветхо-аварийным жильем, неиспользуемые промплощадки, а в перспективе и гаражные кооперативы. Сейчас реализуется пять проектов, еще 32 территории анализируются. Об этом на проектно-аналитической сессии по обсуждению Стратегии развития Челябинска до 2035 года рассказала замначальника Управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина.

— И Стратегия развития, и Генплан подразумевают отказ от разрастания города в ширину, сосредоточившись на более эффективном использовании существующих участков: площадки аварийного жилфонда, неиспользуемые промплощадки, а в перспективе и ГСК, — рассказала Ольга Никитина. — В администрации находится в работе 42 территории, пять из них – пилотные уже реализуются. По 32 территориям находятся в работе в части анализа – собираем информацию по проценту износа многоквартирных домов, которые не признаны аварийными, устанавливаем собственников.

По словам Ольги Никитиной, на этих территориях можно построить около 2 млн квадратных метров жилья.

— До сих пор город развивался в сторону Северо-Запада, жилье строили в чистых полях. Сейчас стоит задача реновации ветхо-аварийного жилья и застройки неразвитых, запущенных территорий, — рассказал КП-Челябинск замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне.

Напомним, в Челябинске идет активный процесс реновации на пяти участках: КПЗиС в Ленинском районе, Каширинский рынок, территория бывшего элеватора, квартал у кинотеатра Пушкина и промзона на Ленина,4. Всего в работе 42 участка в Челябинске, сообщили в Управлении архитектуры.

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