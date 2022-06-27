В мэрии рассказали, почему по реновации в Челябинске не ремонтируют старые дома, а сносят

Чаще всего под реновацию в Челябинске попадают настолько старые дома, что их не отремонтируешь. Фото: Google maps

В большинстве застройщики, реализующие проекты реновации в Челябинске на месте жилой застройки, предпочитают сносить старые дома и строить новые. Почему – ответила на проектно-аналитической сессии по обсуждению Стратегии развития Челябинска до 2035 года замначальника Управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина.

— Все зависит от того, какая территория попадает под реновацию. Есть варианты, при которых подходит реконструкция здания. В прошлом году КБ «Стрелка» активно говорили о реконструкции «бреженевок» - надстраивать мансарды, максимально увеличивая полезную площадь. Такой вариант есть, но его не так много в России, так как чтобы что-то улучшать, нужно иметь качественный конструктив здания. А в Челябинске большая часть выбранных площадок для реновации с аварийными домами или домами, у которых износ больше 60%, - объяснила Ольга Никитина.

Она добавила, что в рамках КРТ не требования сносить дом – застройщик принимает решение исходя из экономической обоснованности. Например, дома на Пушкина - два деревянных дома с деревянными же перекрытиями отремонтировать будет непросто, тем более один из них – аварийный.

Как добавила замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, при варианте реконструкции еще остро стоит вопрос с жильцами – куда их переселять, пока идет ремонт?

Напомним, в Челябинске идет активный процесс реновации на пяти участках: КПЗиС в Ленинском районе, Каширинский рынок, территория бывшего элеватора, квартал у кинотеатра Пушкина и промзона на Ленина,4. Всего в работе 42 участка в Челябинске, сообщили в Управлении архитектуры.

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