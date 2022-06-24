В 2022 году Челябинске по новому дизайн-коду подсветят 21 многоквартирный дом

В этом году подсветка появится на 21 доме. Фото: управление архитектуры Челябинска

В этом году в Челябинске по новым правилам подсветят 21 многоквартирный дом. Об этом КП-Челябинск узнала от замначальника Управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина.

— Дизайн-код наружного освещения – того, как должен выглядеть Челябинск ночью - ввели в конце 2021 года. На эти цели из бюджета выделили 130 млн рублей, — рассказала Ольга Никитина. – В планах на этот год подсветить 21 многоквартирный дом.

Ольга Никитина добавила, что работа уже идет – новую подсветку установили на домах на проспекте Ленина 40 и 62. Активно подключаются к новым правилам и нежилые здания.

Ведется работа по вывескам. По словам эксперта, с 2017 по 2021 год выявлено 10 тысяч незаконных вывесок. Из 8 тысяч, выявленных с 2017 по 2019 года, только 2,3 тыс. демонтировали добровольно, остальные – за счет бюджета. Напомним, в Челябинске разработали дизайн-код для вывесок для всех улиц города. Кроме того, в работе рекомендации по типовым решениям работ по ремонту фасадов – составят каталог цветов, в которые нужно красить дома.

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