Центр и северо-запад Челябинска свяжут единой сетью велодорожек

В мэрии признали, что мест для проезда велосипедистов сейчас не хватает Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинске планируют объединить все городские велосипедные маршруты в единую сеть. Это предусмотрено стратегией развития велоинфраструктуры, которую разработали на следующие 10 лет.

— Первое, что нужно сделать — это связать имеющиеся велодорожки. На первом этапе, я надеюсь, нам удастся учесть самые популярные маршруты челябинцев, которые им полюбились и которые им удобны, — сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

Самыми удобными проектировщики признали маршруты в центре города, а также на северо-западе, в общей сложности 32 километра велосипедных дорожек. Они, в том числе, будут пронзать Городской бор и выходить к зданию ЮУрГУ на проспекте Ленина.

На втором этапе собираются добавить еще 33 километра веломаршрутов в Курчатовском, Тракторозаводском и Ленинском районах, а также объединить сети дорожек в центре и Калининском районе.

Для любителей двухколесного транспорта готовятся не только выделить пространство на дорогах, но и установить фонари, построить гаражи и парковки для велосипедов, открыть станции техобслуживания. По словам Натальи Котовой, все это необходимо, так как велосипеды набирают популярность, а уже существующей инфраструктуры для них недостаточно.

Фото: презентация проекта OTS Lab

Проект «велосипедного» развития Челябинска разрабатывали специалисты компании OTS Lab, которая занималась планированием велоинфраструктуры в Москве, Мурманске и Дербенте. Они провели онланй-опрос и несколько встреч с горожанами, чтобы выяснить пожелания челябинских велосипедистов. В результате получилось целых три тома документации. Как уточнили в пресс-службе мэрии, они не станут окончательным планом. Стратегию будут дорабатывать, чтобы совмещать создание «велосипедных» объектов с работами по дорожному ремонту и благоустройству.

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