Жара с душком: в Челябинской области объявили режим НМУ

Будет не только знойно, но и душно Фото: Андрей АБРАМОВ

На территории шести городов Челябинской области 24 июня объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени.

Смог придется терпеть жителям Челябинска, Коркино, Златоуста и Магнитогорска. Там режим НМУ действует до 19:00.

В Аше и Сатке воздух должен, по прогнозу, расчиститься после 14:00.

Как пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе, вредным примесям в атмосфере мешает рассеиваться слабый ветер неблагоприятного направления.

Одновременно со смогом в Челябинскую область пришла сильная жара. Днем обещают до +35 градусов. Возможны грозы с градом.

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