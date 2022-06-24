Жара с душком: в Челябинской области объявили режим НМУ

Будет не только знойно, но и душно
Фото: Андрей АБРАМОВ
На территории шести городов Челябинской области 24 июня объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени.
Смог придется терпеть жителям Челябинска, Коркино, Златоуста и Магнитогорска. Там режим НМУ действует до 19:00.
В Аше и Сатке воздух должен, по прогнозу, расчиститься после 14:00.
Как пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе, вредным примесям в атмосфере мешает рассеиваться слабый ветер неблагоприятного направления.
Одновременно со смогом в Челябинскую область пришла сильная жара. Днем обещают до +35 градусов. Возможны грозы с градом.
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