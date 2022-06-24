Взлетели как с трамплина: две женщины пострадали в ДТП с переворотом под Челябинском

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области неаккуратный водитель спровоцировал серьезную аварию. Опрокинулась иномарка, пострадали две женщины. ДТП случилось вечером 23 июня под Копейском.

20-летний водитель Ford Fiesta поворачивал с полосы разгона, не посмотрел по сторонам и в результате перегородил дорогу машине, ехавшей по крайней левой полосе.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

31-летняя женщина за рулем Kia Ceed пыталась не врезаться в Ford. Ей пришлось резко свернуть в сторону. Kia наехала на барьерное ограждение, которое сработало как трамплин. Машина оторвалась от дороги и опрокинулась.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, пострадали водитель и ее 36-летняя пассажирка, но травмы оказались не критичными. Женщинам оказали первую помощь и отправили долечиваться на дому.

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