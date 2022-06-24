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Политика24 июня 2022 5:34

«Партия пенсионеров» выдвинула кандидата на дополнительных выборах в Законодательное собрание Челябинской области

Такое решение принято на заседании правления Челябинского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»
Источник:kp.ru
Фото: "Партия пенсионеров"

Фото: "Партия пенсионеров"

Кандидатом на дополнительных выборах в Законодательное собрание Челябинской области по Троицкому одномандатному избирательному округу №25 стал Алексей Фролов – врач, организатор здравоохранения, заместитель генерального директора клиники «ЭФ ЭМ СИ».

Алексей Фролов. Фото: "Партия пенсионеров"

Алексей Фролов. Фото: "Партия пенсионеров"

Алексей Дмитриевич также является председателем правления саморегулируемой организации ассоциация медицинских организаций «Новомед», членом правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».