«Партия пенсионеров» выдвинула кандидата на дополнительных выборах в Законодательное собрание Челябинской области

Фото: "Партия пенсионеров"

Кандидатом на дополнительных выборах в Законодательное собрание Челябинской области по Троицкому одномандатному избирательному округу №25 стал Алексей Фролов – врач, организатор здравоохранения, заместитель генерального директора клиники «ЭФ ЭМ СИ».

Алексей Фролов. Фото: "Партия пенсионеров"

Алексей Дмитриевич также является председателем правления саморегулируемой организации ассоциация медицинских организаций «Новомед», членом правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».