Детям погибших участников Великой Отечественной войны в Челябинской области увеличили ежемесячную выплату

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области увеличен размер ежемесячной выплаты детям погибших участников Великой Отечественной войны. Депутаты Законодательного собрания региона поддержали законопроект губернатора Алексей Теклсер приняли документ сразу в трех чтениях. По инициативе главы области размер ежемесячного социального пособия увеличен в 2 раза — с 500 до 1000 рублей. Также поправками в закон предусмотрена ежегодная индексация этой суммы.

Решение было принято накануне 22 июня — Дня памяти и скорби. Как отметил Алексей Текслер, данный законопроект — выполнение морального долга перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени. На сегодня выплаты получают более 23 тысяч южноуральцев. Из областного бюджета дополнительно на выплаты направлено 160 млн рублей.

Правительство региона регулярно направляет социальные законопроекты в областной парламент. За последние годы были проиндексированы выплаты ветеранам труда Челябинской области. В 2022 году единовременные денежные выплаты получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также узники фашистских концлагерей и блокадники.

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