Возле ЧТПЗ в Челябинске сошел с рельсов трамвай

Фото: Влад Писанов

В Челябинске утром 24 июня сошел с рельсов трамвай. Это случилось недалеко от остановки «Трубопрокатный завод (площадь Якова Осадчего») в Ленинском районе.

На улице Машиностроителей в результате оказались заблокированы 12 вагонов маршрутов №12, №18 и №22.

Как сообщают очевидцы, к месту происшествия выезжали сразу две медицинские бригады. По данным КП-Челябинск, врачебная помощь никому не понадобилась, люди в аварии не пострадали.

На место аварии срочно отправили рабочих, и к 10:30 движение общественного транспорта на участке возобновилось.

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