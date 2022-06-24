Возле ЧТПЗ в Челябинске сошел с рельсов трамвай

Фото: Влад Писанов
В Челябинске утром 24 июня сошел с рельсов трамвай. Это случилось недалеко от остановки «Трубопрокатный завод (площадь Якова Осадчего») в Ленинском районе.
На улице Машиностроителей в результате оказались заблокированы 12 вагонов маршрутов №12, №18 и №22.
Как сообщают очевидцы, к месту происшествия выезжали сразу две медицинские бригады. По данным КП-Челябинск, врачебная помощь никому не понадобилась, люди в аварии не пострадали.
На место аварии срочно отправили рабочих, и к 10:30 движение общественного транспорта на участке возобновилось.
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